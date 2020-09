Khởi tố, tạm giam tài xế tông 3 cô gái tử vong rồi vứt ô tô bỏ trốn

Trưa 25.9, một lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phù Ninh (Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Đào Hà Việt (32 tuổi, trú tại Khu 6, xã Phú Nham, H.Phù Ninh, Phú Thọ) để làm rõ hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.