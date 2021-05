Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ phá rừng giáp ranh

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố bị can đối với Trần Văn Lửng (47 tuổi) và Châu Thị Tuyết Trinh (47 tuổi, cùng ở xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên) về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.