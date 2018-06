Khởi tố thêm 2 bị can vụ công ty 'ma' buôn lậu

Trước đó, Công an TP. Đà Nẵng cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Dũng (41 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam, cán bộ Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Quảng Nam) cùng về hành vi buôn lậu.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 22.11.2017, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng bắt quả tang 2 xe đầu kéo chở 2 container hàng điện tử điện lạnh (máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, nồi cơm điện) tại trụ sở Công ty TNHH F.D.T (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà). Lực lượng biên phòng khởi tố vụ án buôn lậu và chuyển hồ sơ cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.

Quá trình điều tra xác định, số hàng điện tử cũ nguồn gốc Trung Quốc được buôn lậu về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) rồi vận chuyển về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan Quảng Nam) để đưa đi tiêu thụ.

Trong năm 2017, Công ty TNHH may Gia Đạt (chủ những lô hàng này) đã mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà để nhập 11 lô hàng trị giá gần 2,6 tỉ đồng. Đáng nói, Công ty may Gia Đạt là công ty "ma", do đường dây này lập khống địa chỉ và chủ sở hữu để buôn lậu.