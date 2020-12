Khởi tố thêm 3 người trong vụ dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc

Liên quan đến vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tối 1.12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 bị can gồm: Chung Trần Phương Duy (33 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Dương Khải An (25 tuổi, ngụ Q.5) và Phạm Hoàng Việt (29 tuổi, ngụ Q.10, cùng TP.HCM). Các bị can bị khởi tố hành vi "cướp tài sản".