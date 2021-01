Khởi tố thêm 4 bị can tại Tổng công ty Bình Dương

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can tại Tổng công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương ( Tổng công ty Bình Dương , trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương) liên quan đến sai phạm chuyển nhượng vốn góp là 43 ha “đất vàng” ở P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Các bị can cùng bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, gồm: ông Lý Thanh Châu (39 tuổi, phó tổng giám đốc), bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (phó tổng giám đốc, đã nghỉ hưu) và ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát).

Trong đó, ông Lý Thanh Châu được xác định là đã ký biên bản họp hội đồng thành viên giúp cho ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương, đã bị khởi tố trước đó) chuyển nhượng phần vốn góp là 43 ha đất ở P.Hòa Phú cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú và góp vốn bằng quyền sử dụng 145 ha đất với Công ty CP đầu tư và phát triển Tân Thành.

Trước đó, tháng 4.2020, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố ông Nguyễn Văn Minh (chủ tịch HĐQT), ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, tổng giám đốc) và ông Huỳnh Thanh Hải (56 tuổi, phó tổng giám đốc) cùng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2010, Tổng công ty Bình Dương góp vốn với Công ty CP bất động sản Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư, xây dựng Tân Phú. Năm 2017, Tổng công ty Bình Dương xin thoái vốn khỏi Công ty Tân Phú. Sau đó, công ty CP đầu tư, phát triển Kim Oanh đã mua lại toàn bộ quyền sở hữu của Công ty Âu Lạc. Tháng 4.2020, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Bộ Công an tiếp tục điều tra cho đến nay.