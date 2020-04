Vụ thâu tóm 'đất vàng' 43 ha: Bắt lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương

Ngày 8.4, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 lãnh đạo của Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) để điều tra, làm rõ những sai phạm liên quan đến khu “đất vàng” 43 ha ở phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT; Trần Nguyên Vũ, Tổng giám đốc và Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương. Các bị can Minh, Vũ bị bắt tạm giam. Riêng bị can Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng 43 ha đất của Tổng công ty Bình Dương cho Công ty CP đầu tư phát triển Kim Oanh (Công ty Kim Oanh).

Như Thanh Niên đã đề cập , khu “đất vàng” 43 ha nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch do Tổng công ty Bình Dương liên kết, góp vốn với Công ty CP bất động sản Âu Lạc (Công ty Âu Lạc) thành lập ra Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú).

Năm 2017, Tổng công ty Bình Dương xin chủ trương thoái vốn toàn bộ khỏi Công ty Tân Phú và Công ty Kim Oanh đã mua lại toàn bộ quyền sở hữu của Công ty Âu Lạc trong đó có 43 ha đất nói trên.

Liên quan đến vụ án, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương (cơ quan chủ quản của Tổng công ty Bình Dương) nhiều lần khẳng định chỉ chấp thuận cho Tổng công ty Bình Dương góp vốn bằng tiền để thành lập ra Công ty Tân Phú, chứ không cho góp vốn bằng đất (43 ha - PV) như Tổng công ty Bình Dương đã thực hiện.