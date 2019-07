Khởi tố thêm nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và kế toán trưởng SAGRI

Theo thông tin từ Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI), sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 8.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã thực hiện các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: Vân Trọng Dũng (52 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) SAGRI (trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, nguyên Kế toán trưởng, SAGRI; trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM).