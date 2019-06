Khởi tố Trương Duy Nhất, mở rộng điều tra vụ Vũ 'nhôm'

Chiều 10.6, Bộ Công an cho biết, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại TP.Đà Nẵng, ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất , nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại TP.Đà Nẵng.

Ảnh: V.T Công an khám xét nhà riêng bị can Trương Duy Nhất

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Nhất về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 355 Bộ luật Hình sự, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng.

Theo nguồn tin này, cơ quan công an xác định Nhất có liên quan đến Vũ "nhôm" về việc "bắt tay" với Vũ mua bán căn nhà số 82 Trần Quốc Toản.

Hiện nay, lô đất 82 Trần Quốc Toản là một phần đất trong căn biệt thự làm nhà ở của gia đình Vũ “nhôm”

Trước đó, Bộ công an đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả công tác của quý 1/2019. Tại cuộc họp này, trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Vũ "nhôm", Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm liên quan đến Trương Duy Nhất.

Cụ thể, vào thời điểm năm 2004, Nhất làm Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết tại Trung Trung bộ; đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua đất nhà không qua đấu giá gây thất thoát lãng phí.

Ảnh: Huy Đạt Căn nhà số 82 Trần Quốc Toản liên quan đến cả Trương Duy Nhất và Phan Văn Anh Vũ

Trương Duy Nhất là ai?

Trương Duy Nhất, 55 tuổi (ngụ 25 Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng); có thời gian làm Báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng, sau đó chuyển sang Báo Đại đoàn kết, thường trú khu vực miền Trung. Từng là một nhà báo nhưng Nhất lại được biết đến nhiều hơn với tư cách là chủ của một trang blog.

Năm 2014, Nhất bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo khoản 2, điều 258, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, từ năm 2009 đến ngày 25.5.2013, trên trang mạng cá nhân của mình, Nhất đã đăng tải nhiều bài viết của mình cùng một số bài viết, bình luận của người khác, trong đó có 11 bài do Nhất viết và 1 bài do người khác viết.

Các bài viết này có nội dung không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mặc dù đã nhiều lần cơ quan chức năng làm việc yêu cầu Nhất chấm dứt việc viết, đăng tải các bài viết có nội dung không đúng sự thật xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước nhưng bị cáo vẫn bất chấp, tiếp tục vi phạm. Đến tháng 5.2015, Trương Duy Nhất mãn án tù. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.