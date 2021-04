Khởi tố vụ án bí thư phường bị đâm tử vong

Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Vũ Thành Công (30 tuổi, trú P.Ninh Hiệp) về hành vi “giết người”. Công an đang tiếp tục điều tra động cơ gây án.

Trước đó, tối 20.4, ông Lê Bá Thuận bị đâm hai vết thương ở vùng bụng và ngực tại nhà riêng của vợ chồng Vũ Thành Công và Võ Thị Bích Thủy (ở TX.Ninh Hòa). Nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cứu chữa, nhưng đến 4 giờ ngày 21.4 thì tử vong.