Khởi tố vụ án 'đánh ghen dã man' ở Cà Mau

Sáng 24.5, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án 'đánh ghen dã man' liên quan đến 1 thượng úy công an

tin liên quan Người đàn ông bị trói trong clip 'đánh ghen dã man' là một thượng úy công an

Theo đại tá Trương Ngọc Danh, Công an H.Cái Nước (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc "đánh ghen dã man" xảy ra trên địa bàn H.Cái Nước. Cũng theo đại tá Anh, bà T.H.P. (người nữ bị đánh ghen dã man trong clip được tung lên mạng xã hội - PV) đã có đơn đề nghị xử lý những người quay clip và tung clip lên mạng. Công an cũng đã xác định ban đầu được người quay và người tung clip. Cũng trong sáng 24.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND H.Cái Nước, cho biết ông đã chỉ đạo kiểm điểm ông Ngô Văn Mê, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng và ông Tiêu Quang Khái, Trưởng công an xã Đông Hưng. Ông Mê và ông Khái bị kiểm điểm vì không kịp thời báo cáo vụ việc theo quy định. Cụ thể, vụ việc xảy ra trên địa bàn từ ngày 13.5 nhưng đến ngày 21.5, sau khi UBND H.Cái Nước có chỉ đạo (ngày 19.5), UBND xã Đông Hưng mới báo cáo. Như Thanh Niên đã đưa tin, theo báo cáo về vụ việc do ông Ngô Văn Mê, khoảng 1 giờ ngày 13.5, bà N.T.D. (34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, H.U Minh) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T.V.Th. ở xã Đông Hưng (H.Cái Nước) để đánh ghen. Khi đến nhà ông Th., bà D. phát hiện chồng mình là ông Nguyễn Văn Thi và bà T.H.P (con ông Th.,) trong tình trạng không mặc quần áo ở trong phòng ngủ nhà ông Th. Bà D. lôi bà P. ra khỏi phòng, đánh và cắt tóc bà P. Những người khác đi cùng thì kéo ông T. ra phòng khách. Sau đó, nhóm người này cho ông Thi, bà P. mặc quần áo vào. Ông Thi sau đó trốn về nhà. Tin liên quan UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ đánh ghen dã man

Xác định được một số người liên quan clip đánh ghen dã man

Công an điều tra, xác minh clip đánh ghen dã man Trong ngày 22.5, Công an H.Cái Nước đã tiến hành mời các bên liên quan đến xác minh làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ việc trên, một clip quay lại cảnh đánh ghen thượng úy Nguyễn Văn Thi và bà T.H.P đã được tung lên mạng xã hội.