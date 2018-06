Khởi tố vụ án gây rối, đốt phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở UBND và Sở KH-ĐT tỉnh Bình Thuận vào đêm 10.6. Do vụ án có tính chất “đặc biệt nghiêm trọng”, nên sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố đã bàn giao để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền. Vụ án thứ hai, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố liên quan việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 11.6 tại cổng trụ sở UBND tỉnh. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố 7 bị can, đều ngụ tại TP.Phan Thiết.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau vụ gây rối đêm 10 và 11.6, Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết đã tạm giữ hơn 200 đối tượng có hành vi ném đá, bom xăng để đốt xe, đốt trụ sở các cơ quan nhà nước. Qua sàng lọc, đến nay công an vẫn đang tạm giữ nhiều đối tượng quá khích, cầm đầu trực tiếp tham gia gây rối trong 2 đêm nói trên.

Cùng ngày, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) khởi tố, bắt giam Phạm Thị Thu Thủy (44 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, quê Long An); đồng thời lấy lời khai, củng cố hồ sơ Lê Văn Thanh (30 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả 3 người trên đều là công nhân làm việc tại Công ty Pouyuen (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân). Ngày 11.6, những người này nghe lời xúi giục và kích động của một số phần tử xấu nên đã bỏ việc ở công ty và tham gia các nhóm đông người tụ tập gây rối. Khi công an triển khai lực lượng giữ gìn trật tự, họ đã dùng gạch đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến nhiều chiến sĩ bị thương. Riêng Thanh lấy ống sắt chia cho nhiều người khác đánh CSCĐ.

Đến thời điểm hiện tại, Công an Q.Bình Tân đã mời làm việc 105 người, khởi tố 3 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 58 người...

Tại Khánh Hòa, Công an TP.Nha Trang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ý (32 tuổi, trú xã Vĩnh Lương) và Tạ Thành Duy (47 tuổi, trú P.Vĩnh Hải, cùng TP.Nha Trang) cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hai người này được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan điều tra, ngày 10.6, Ý và Duy có hành vi hô hoán, kêu gọi tụ tập đông người tại một số tuyến phố ở Nha Trang; chặn xe du lịch, kích động người dân. Công an TP.Nha Trang cũng đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan khác về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.