Khởi tố vụ án hỗn chiến, nổ súng tại Cần Thơ

Liên quan đến vụ nổ súng ở Cần Thơ gây xôn xao dư luận, ngày 6.3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ 4 hành vi: giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Lột trần chân tướng hai băng nhóm ẩu đả, nổ súng K54 rúng động Cần Thơ Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 3.3, tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ xảy ra vụ hỗn chiến giữa nhóm thanh niên đế từ TP.HCM do Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ P.3, Q.7, TP.HCM) cầm đầu và nhóm thanh niên tại TP.Cần Thơ do Đặng Quang Minh (44 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Trong lúc giải quyết mâu thuẫn có sử dụng vũ khí quân dụng bắn 2 phát súng và dùng hung khí tự chế để đâm chém nhau. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an TP.Cần Thơ đã khống chế, bắt giữ tại hiện trường 14 nghi phạm. Sau đó tiếp tục điều tra, phối hợp truy bắt thêm nhiều đối tượng liên quan. Tính đến chiều 5.3, đã có 30 nghi phạm liên quan đến vụ án bị bắt giữ (trong đó có 1 nghi phạm cung cấp súng cho vụ hỗn chiến). Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, nhiều hung khí tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ BS 51B-112.41 cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Khen thưởng lực lượng phá án

Trong buổi sáng 6.3, ông Trần Việt Trường, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đã đến động viên, trao khen thưởng cho các đơn vị thuộc Công an TP.Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc phá án vụ hỗn chiến, nổ súng nêu trên.

Theo đó, UBND TP.Cần Thơ thưởng Phòng Cảnh sát hình sự 20 triệu đồng; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Q.Ninh Kiều, Công an P.Cái Khế, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm TP.Cần Thơ.