Cần Thơ: Phát hiện 32 người dương tính với ma túy trong quán karaoke Red Diamond

Sáng 6.3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP .Cần Thơ , cho biết vào lúc 0 giờ 45 cùng ngày, Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ huy động huy động 85 cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Red Diamond (số 23 - 25 Phạm Ngọc Thạch, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều), do Mã Hữu Huy (34 tuổi, ngụ Ngã Bảy, Hậu Giang) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 17 phòng đang hoạt động karaoke, với tổng số 118 người. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an phát hiện 32 người dương tính với ma túy