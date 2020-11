An Giang: Bắt giam chủ quán karaoke và 4 nhân viên bắt giữ người trái pháp luật

Trưa 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Mới, An Giang thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Trần Thị Kim Loan (44 tuổi, chủ quán karaoke H.L.), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng của Loan); Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi, cùng ngụ H.Chợ Mới); Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) về tội bắt giữ người trái pháp luật