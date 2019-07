Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn tại doanh nghiệp 'trùm' cát sạn

Chiều 4.7, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) tư nhân Tuyết Liêm (địa chỉ số 217 Phan Bội Châu, P.Trường An, TP.Huế).

Trước đó, vào tối 1.7, Công an TP.Huế đã phối hợp với các phòng, nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khám xét trụ sở DN tư nhân Tuyết Liêm.

Sau nhiều giờ khám xét tại trụ sở DN Tuyết Liêm, Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành niêm phong số tài liệu này đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ đăng ký, DN Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của DN này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Thời gian qua, DN này được người dân địa phương biết đến khi có nhiều bãi cát, sỏi quy mô lớn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, DN Tuyết Liêm còn cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư mở rộng QL1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án khác.