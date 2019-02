Khởi tố vụ án “nhóm côn đồ bịt mặt” đập phá ô tô qua trạm thu phí

Chiều 19.2, Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với phương tiện khi đang lưu thông qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân (tại phía bắc hầm Hải Vân, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế); đồng thời truy tìm các nghi can gây rối tại trạm thu phí này.

Ngày 15.2, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video về một nhóm côn đồ đội mũ, bịt khẩu trang, tay cầm hung khí giống dùi cui, roi điện, bình xịt hơi cay... tấn công một ô tô khi qua trạm. Theo báo cáo của Công ty CP Phước Tượng - Phú Gia BOT gửi cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra lúc 12 giờ ngày 15.2 tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân do đơn vị này quản lý. Báo cáo nêu thời điểm trên ô tô 62C-068.49 dừng tại làn số 2 và ô tô 62C-125.75 dừng tại làn số 3 (di chuyển theo hướng Huế - Đà Nẵng) nhưng không mua vé qua trạm, gây ùn tắc giao thông. Nhân viên trạm thu phí đã điện báo cho Công an TT.Lăng Cô, Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) phối hợp xử lý phân luồng giao thông. Trong quá trình các xe trên dừng tại khu vực trạm thu phí, có một nhóm người lạ mang khẩu trang kín mặt, biểu hiện say xỉn tới hành hung, gây hấn với những người ngồi trên 2 ô tô, đập phá làm hư hỏng phương tiện.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an H.Phú Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

* Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà (nhà đầu tư BOT Cầu Rác) tạm dừng thu phí Trạm thu phí BOT Cầu Rác (tại Km 539+040, QL1) thuộc dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) từ ngày 21.2 để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án. Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng tháng 2 và vé quý 1/2019 tại trạm Cầu Rác, tổng cục đề nghị nhà đầu tư tính số tiền hoàn trả cho khách hàng.

Trong khi đó, Công ty CP BOT Đại Dương, nhà đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long, vừa kiến nghị được điều chỉnh tăng mức thu phí từ đầu tháng 3 tới để hoàn vốn cho dự án với mức tăng 35.000 đồng/xe 4 chỗ, 180.000 đồng/xe tải 18 tấn và container 40 feet. Theo hợp đồng, năm 2018 dự án được điều chỉnh tăng giá kỳ đầu tiên (mức giá xe loại 1 là 35.000 đồng), các năm tiếp theo định kỳ cứ 3 năm điều chỉnh tăng một lần căn cứ tình hình thực tế, chỉ số giá cả, trước mắt tạm tính 18%/lần tăng. Tuy nhiên DN này cho rằng dự án vẫn chưa được điều chỉnh tăng phí lần nào; ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đưa cầu Bạch Đằng và cao tốc Hải Phòng - Hạ Long vào khai thác sử dụng nên đã phân lưu lượng rất lớn với Trạm thu phí Đại Yên của dự án...