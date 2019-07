Khởi tố vụ 'cướp sòng bạc, dùng súng truy sát gia đình nhà cái'

Ngày 15.7, Công an H.Hòa Vang cho biết, liên quan vụ cướp sòng bạc và dùng súng truy sát gia đình nhà cái, công an huyện đã khởi tố 2 bị can.

Theo đó, Phan Thị Nga (34 tuổi, ngụ thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) bị khởi tố tội cướp giật tài sản , Trần Song Anh (23 tuổi, ngụ tổ 4, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) bị khởi tố tội cố ý gây thương tích.

"Nữ quái" Phan Thị Nga cầm đầu nhóm cướp sòng bạc Ảnh: Văn Tiến

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30.6 tại quán cơm Phương (thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) của ông Huỳnh Văn Trực (35 tuổi) có nhóm 10 người đánh bài ăn tiền. Trong sòng bạc này có 8 người cùng ngụ thôn An Ngãi Đông là Phan Thị Thu Lài (24 tuổi), Nguyễn Duy Huy (25 tuổi)... và 2 người lạ chưa rõ lai lịch. Nga và Anh đến sau nên chỉ đứng xem. Trong quá trình sát phạt, Lài cùng một người lạ góp tiền làm nhà cái. Huy phát hiện một trong hai người lạ đánh bạc bịp nên tri hô, cả 10 người nhóm Lài đánh hội đồng hai người khách lạ túi bụi. Trần Song Anh bị khởi tố tội cố ý gây thương tích Ảnh: Văn Tiến

Nga, Anh thấy xô xát liền nảy sinh ý định cướp sòng bạc. Do đó, dù không liên quan nhưng cả hai cũng xông vào đánh hôi, Anh ra lấy xe máy nổ máy sẵn, còn Nga lợi dụng hỗn loạn, cướp cọc tiền 25 triệu đồng trên tay Lài, rồi chạy ra nhảy lên xe để Anh chở đi trốn.

Tối 1.7, Nga, Anh ăn ốc ở gác chắn tàu đường Ngô Thì Nhậm (Q.Liên Chiểu) thì thấy người nghi là người chơi bạc bịp hôm trước, đang dừng chờ tàu hỏa.

Nga cùng Anh bắt giữ người này, gọi thêm Dương Phúc Tin (24 tuổi) và Nguyễn Hiền (41 tuổi, ngụ thôn Vân Dương 2) cùng áp tải lên nhà Lài.

Dù Lài đi vắng nhưng gia đình Lài biết chuyện nhóm Nga đánh hôi, cướp sòng bạc nên hai bên chửi nhau. Anh đập vỡ bóng đèn tuýp và cầm thêm rựa đâm, chém bị thương ông Phan Lân (50 tuổi), bà Phan Thị Năm (51 tuổi) và anh Nguyễn Thành Tiến (33 tuổi), là cha, mẹ và chồng Lài.

Chưa hết, Anh còn lấy súng bắn đạn cao su từ Tin, bắn trúng anh Phan Anh Lộc (21 tuổi, em của Lài), đạn lạc trúng anh Nguyễn Văn Liêu (20 tuổi, ngụ thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), là người dân không liên quan vụ việc.

Sau khi bắn, chém 5 người bị thương, cả nhóm bỏ trốn. Ngoài 2 bị can, Công an H.Hòa Vang cũng tạm giữ Tin và Nguyễn Hiền về vai trò đồng phạm, cùng một số con bạc khác để làm rõ vụ cướp sòng bạc và dùng súng truy sát gia đình nhà cái.