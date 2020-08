Khởi tố vụ khai thác gỗ trái phép ở Bảo Lâm

Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, trước đó ngày 5.8, lực lượng chức năng thuộc H.Bảo Lâm tuần tra, phát hiện 1 ô tô do ông Lê Công Đại điều khiển chở 6 lóng gỗ chò (2,05 m3) tại tiểu khu 614, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Ông Đại khai nhận trong thời gian qua đã khai thác lâm sản tại tiểu khu 614 này.

Công an H.Bảo Lâm đã phối hợp các cơ quan chức năng, chủ rừng (Công ty CP Hà Phong)… tiến hành khám nghiệm hiện trường tại tiểu khu 614, phát hiện hơn 25 m gỗ bị khai thác trái phép từ năm 2018 đến đầu tháng 8.2020. Tiếp đó, Công an H.Bảo Lâm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Công Đại về tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.