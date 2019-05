Khốn khổ vì 'lô cốt' Thu hồi giấy phép nếu vi phạm

Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn gửi sở ngành, quận huyện và các đơn vị liên quan về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong mùa mưa bão 2019. Để hạn chế tối đa tình trạng hố sụp do hạ tầng kỹ thuật hư hỏng và công tác tái lập không đảm bảo chất lượng, Sở GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo xe tải chở vật liệu xây dựng không được rơi vãi khi phục vụ các công trình. Trong suốt quá trình thi công phải yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát có mặt tại hiện trường, báo cáo kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình thi công cho chủ đầu tư và đơn vị liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời. Các đơn vị thi công phải khắc phục và xử lý ngay tồn tại về hạ tầng giao thông, trong đó tập trung các vấn đề như: các nắp hầm ga cao hơn mặt đường; thi công đào và tái lập mặt đường không đảm bảo an toàn giao thông; chưa kết nối hệ thống hạ tầng cũ và mới… Kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện hữu không còn sử dụng để có phương án gia cố, đảm bảo không để xảy ra sụt, bể dẫn đến sụt lún mặt đường. Trung Hiếu