Không khí lạnh áp sát biên giới, Bắc bộ chuyển rét, vùng núi có rét hại

Các tỉnh vùng núi phía Bắc là khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Sau đó, đến chiều và tối không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, bắc Trung bộ sau đó đến một số nơi ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía đông Bắc bộ ngày có mưa, mưa nhỏ; ở bắc và trung Trung bộ có mưa, mưa rào.

Dự báo từ hôm nay, thời tiết Bắc bộ chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có rét hại dưới 5 độ C.