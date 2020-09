Không khí lạnh áp sát biên giới Việt - Trung, Bắc bộ mưa lớn từ đêm nay

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 22.9, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đã áp sát khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Không khí lạnh sẽ nén rãnh áp thấp đi sâu xuống các tỉnh Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m gây mưa lớn diện rộng khu vực Bắc bộ bắt đầu từ đêm nay.

Dự báo, đợt mưa này kéo dài đến hết ngày 24.9, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ. Trong đó, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang , Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên có nơi trên 150 mm/24 giờ.

Dự báo thời tiết từ ngày mai, 23.9, khu vực bắc Trung bộ gồm tỉnh Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh Bắc bộ từ ngày mai chuyển mát. Khu vực Hà Nội trong ngày 23 - 24.9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.