Dự báo thời tiết hôm nay 29.7: Cảnh báo mưa đá, lốc, sét ở Bắc bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 29.7, vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m tiếp tục duy trì và gây mưa dông cho khu vực trên khu vực Tây bắc, Việt bắc; cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 29.7) như Việt Vinh ( Hà Giang ) 98.8 mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 47.4 mm, Vĩnh Lạc (Yên Bái) 45.6 mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 41 mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên từ nay đến ngày 31.7, ở Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Việt bắc sáng sớm nay 29.7 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Những ngày đầu tháng 8, ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 31.7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Động đất liên tiếp ở Sơn La, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 26 - 29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.