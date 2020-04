Vì sao có mưa đá to như quả trứng gà ở vùng núi phía Bắc?

Điều kiện thứ hai để quyết định hạt mưa đá to hay nhỏ phụ thuộc vào khoảng cách của mực ngưng kết với mặt đất. Mực ngưng kết trên khí quyển là điểm nhiệt độ ở ngưỡng 0 độ C, đủ điều kiện để tạo băng, hình thành các hạt đá. Khi chịu tác động của không khí lạnh , mực ngưng kết càng hạ thấp so với mặt đất thì khi đó hạt mưa đá giữ được lâu hơn.