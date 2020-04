Hàng trăm ngôi nhà hư hỏng do mưa giông ở Lào Cai, Sơn La

Cảnh báo mưa giông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Tối 12.4, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết trận mưa lớn rạng sáng cùng ngày trên địa bàn H.Văn Bàn (Lào Cai) đã gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi.

Tại xã Võ Lao (H.Văn Bàn), mưa lớn làm sạt 100 m đường, 1 nhà văn hóa cùng 4 nhà dân khác bị sạt lở và có nguy cơ đổ sập. Tại xã Sơn Thủy, mưa làm sập tường nhà dân khiến 1 người bị thương phải cấp cứu. Lũ ống xuất hiện trên suối Nậm Mu, ngầm Võ Lao trên tỉnh lộ 151 khiến giao thông khu vực này bị tê liệt nhiều giờ.

Tại Sơn La, trong ngày 12.4, mưa đá, giông lốc xảy ra ở các huyện: Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La làm 348 nhà dân bị hư hỏng. Trong đó, H.Mộc Châu thiệt hại nặng nhất với 245 ngôi nhà bị hư hỏng, 1 người dân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện; H.Thuận Châu có 91 nhà và H.Mường La có 12 nhà bị thiệt hại do giông lốc. Toàn tỉnh Sơn La có 10 ha cà phê; 315 ha cây ăn quả (xoài, mận, nhãn) và hơn 44.000 m2 nhà lưới bị sập đổ, thiệt hại kinh tế khoảng hơn 13,7 tỉ đồng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày tới phía tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào, giông cục bộ, có mưa vừa và mưa to. Trong đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to kèm giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.