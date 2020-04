Dự báo thời tiết 12.4.2020: Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét

Hiện nay trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên đang có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 3 giờ qua (từ 3 giờ đến 6 giờ) trạm Nghĩa An (Yên Bái) 42 mm, Võ Lao (Lào Cai) 58 mm, Thanh Hà (Hòa Bình) 34 mm, Tân Xuân (Sơn La) 28 mm…

Trong khoảng 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa dự báo đạt 20 - 40 mm, có nơi 70 mm.

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên đặc biệt tại các huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn (Hòa Bình); Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Mường La (Sơn La); Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng (Lào Cai); Văn Yên, Lục Yên, TX.Nghĩa Lộ (Yên Bái); Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng (Điện Biên)

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi (Hòa Bình); Thuận Châu, Bắc Yên (Sơn La); Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương (Lào Cai); Văn Chấn, Yên Bình, Mù Căng Chải, Trạm Tấu (Yên Bái); Tuần Giáo, Tủa Chùa (Điện Biên).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi dưới 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC; vùng núi 14 - 16oC, có nơi dưới 14oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC; riêng vùng núi có nơi dưới 20oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 16 - 19oC, phía Nam 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 21 24oC, phía nam 24 - 27oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 28 - 30oC, phía nam 30 - 32oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Nam bộ