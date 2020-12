Không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc đã áp sát biên giới phía bắc nước ta

Theo cảnh báo, đây sẽ là khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh. Ngay sau khi tác động, không khí lạnh đã làm nền nhiệt độ tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh giảm sâu, trời trở rét. Cập nhật đến 11 giờ hôm nay, nhiều khu vực vùng núi ở các tỉnh nói trên, nhiệt độ đã giảm sâu xuống dưới 15 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ. Còn tại khu vực Hà Nội, dự báo trong chiều và đêm nay, trời sẽ có mưa, thời tiết chuyển rét; từ ngày mai, 15.12, Hà Nội có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắt đầu từ ngày mai, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.