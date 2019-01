Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao hơn 4 m ở bắc Biển Đông

Các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa đêm nay và sáng ngày mai, 23.1, tiếp tục có rét đậm , vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi Bắc bộ phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.