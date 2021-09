'Không mở ngay thùng xe đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người dân’

Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết định tặng thưởng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích phát hiện xe ô tô tải đông lạnh biển số 51D-382.14 chở 15 người trong thùng xe đông lạnh hòng vượt chốt kiểm dịch để về quê. Các tổ chức, cá nhân được khen thưởng gồm: Trạm CSGT Hàm Tân (Phòng CSGT Công an Bình Thuận); thiếu tá Đặng Anh Tuấn; thượng úy Khuất Ngọc Thanh (Phòng CSGT Công an Bình Thuận); đại úy Trương Văn Khoa (Đội CSGT-TT Công an H.Hàm Thuận Nam) và chiến sĩ nghĩa vụ, binh nhì Lê Văn Lắm (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Thuận). Các tổ chức, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, đã kịp thời phát hiện chiếc xe tải chở 15 người trong thùng xe đông lạnh từ TP.Long Khánh vào Bình Thuận hòng vượt chốt kiểm dịch Covid-19 để về quê.