Không quốc gia nào có thể độc quyền ‘thâu tóm’ đặc khu

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do người dân sử dụng lòng lề đường trái phép để phơi nông sản, rơm rạ.

Công an H.Cái Nước (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong vụ đánh ghen dã man liên quan đến một thượng úy công an ở cà Mau.