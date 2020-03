Không tiền chơi ma túy, cắt trộm cáp viễn thông

Ngày 4.3, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự các nghi phạm: Trần Văn Sang (20 tuổi) và Lê Thanh Diễn (23 tuổi, cùng ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản . Riêng Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) được tại ngoại để điều tra.

Trước đó, nhận được tin báo của Công ty Viễn thông H.Châu Thành về việc bị mất dây cáp viễn thông đoạn qua ấp Lưu Văn Vẳng, xã Hòa Hội, H.Châu Thành, Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Hòa Hội theo dõi. Đến ngày 28.2, xác định Tuấn có nhiều nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản cùng với Sang và Diễn.