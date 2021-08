Không xử lý hình sự giám đốc xưng ‘tao là VTV’, lăng mạ cán bộ chống dịch

Liên quan đến vụ người đàn ông say xỉn, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 còn xưng “tao là VTV, tiến sĩ” rồi lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ , chiều 16.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa chỉ đạo Công an xã Đặng Xá lập hồ sơ, tham mưu UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt anh Nguyễn Đức (38 tuổi, tạm trú Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá) về các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.