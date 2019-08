'Khủng hoảng' nước sạch tại Đà Nẵng: Không để xảy ra tình trạng tăng giá nước

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch như hiện nay là do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn (đây là nguồn nước chính cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Nhà máy nước Sân Bay). Qua đánh giá số liệu đo độ mặn thì từ ngày 16.8 đã xuất hiện tình trạng nhiễm mặn. Đặc biệt từ ngày 18.8 đến rạng sáng 23.8, độ mặn thường xuyên vượt ngưỡng 1.000 mg/lít, do vậy nguồn nước thô hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào trạm bơm phòng mặn An Trạch với công suất thiết kế 210.000 m3/ngày, trong khi đó nhu cầu sử dụng nước hiện nay trên toàn TP.Đà Nẵng khoảng hơn 300.000 m3/ngày. Từ ngày 19.8, nhiều địa bàn tại TP.Đà Nẵng như: Hòa Vang, Sơn Trà, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn đã thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Tính đến sáng 23.8, độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, nồng độ mặn biến thiên liên tục nên trong những ngày tới, nồng độ mặn trong nước thô có nguy cơ tăng cao trở lại.