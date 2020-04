Khuyến cáo cơ quan nhà nước không sử dụng Zoom họp trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin - Truyền thông) vừa cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom tới các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin , các cơ quan nhà nước; doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.