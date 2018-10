Kích động biểu tình, hai bị cáo lãnh 13 năm tù

Ngày 17.10, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Minh Huệ (37 tuổi, ngụ Thanh Hoá) và Nguyễn Đình Thành (26 tuổi, ngụ Nghệ An) về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

“Nhàn rỗi sinh nông nổi”

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, năm 2015 Trần Minh Huệ cùng vợ từ Thanh Hoá vào Bình Dương làm thuê kiếm sống, tạm trú ở P.Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An). Từ tháng 5.2018, Huệ không có việc làm nên rảnh rỗi ở nhà. Thời gian này, Huệ tạo một tài khoản facebook có tên “Cát Bụi” sau đó chia sẻ những bài viết, hình ảnh có nội dung phản đối Luật đặc khu, nói xấu, chửi bới lãnh đạo Đảng và nhà nước. Từ đó, Huệ nảy sinh tư tưởng chống đối, không tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

Đến tối 6.6.2018, Huệ mang tờ giấy có nội dung kêu gọi, kích động biểu tình đến một tiệm phô tô và nhờ nhân viên tên Duyên đánh máy và phô tô thành 300 tờ rơi. Sau đó, Huệ mang số tờ rời này lôi kéo bạn bè, người quen đi phát cho công nhân nhưng những người này không đồng ý.

Rạng sáng ngày 7.6.2018, một mình Huệ đi xe máy mang số tờ rơi trên đến các cổng công ty trong KCN ở TX.Dĩ An phát tán ở cổng công ty thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan an ninh.

Tại phiên toà, Huệ thành khẩn khai nhận hành vi của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. HĐXX đã tuyên phạt Huệ 6 năm tù giam và tuyên xử phạt vi phạm hành chính đối với nhân viên tiệm phô tô.

Vết trượt dài của một bác sĩ

Đối với bị cáo Nguyễn Đình Thành (26 tuổi, ngụ Nghệ An), cáo trạng cáo buộc từ năm 2013, lúc Thành đang là sinh viên trường ĐH Y Dược Hà Nội đã thường xuyên lên mạng internet tìm hiểu về các tài liệu nói xấu Đảng, nhà nước.

Năm 2015, Thành xin vào làm việc tại Trung tâm Y tế TX.Thuận An (Bình Dương). Mặc dù được phân công làm việc ở khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế nhưng Thành tiếp tục nảy sinh tư tưởng bất mãn với chế độ và hình thành ý thức chống đối.

Tháng 11.2017, Thành đã viết những bài viết đăng trên trang cá nhân mạng xã hội facebook nói xấu Đảng, nhà nước và từng bị lãnh đạo Trung tâm y tế TX.Thuận An phát hiện, răn đe, nhắc nhở nhưng Thành vẫn không từ bỏ.

Đến tháng 6.2018, lợi dụng tình hình, Thành đã soạn thảo, in ấn trên 3.300 tờ rơi để phát tán các bài viết kích động biểu tình phản đối Luật đặc khu và An ninh mạng. Ngày 8.6.2018, trong lúc đang in ấn tờ rơi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ Thành.

Tại phiên tòa, Thành khai nhận mặc dù biết các tài liệu, hành vi của Thành là không đúng với quy định của pháp luật nhưng Thành vẫn làm vì những suy nghĩ bất mãn đã ăn sâu và tư tưởng từ trước đó. HĐXX đã tuyên phạt Thành 7 năm tù giam cùng về tội: Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phát nhà nước CHXHCN VN,