Kiểm tra ma túy và nồng độ cồn tài xế ở Bến xe Miền Đông

Sáng 27.1, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Trạm y tế, Công an P.26 (Q.Bình Thạnh), CSGT Q.Bình Thạnh phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM) thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe khách tại Bến xe Miền Đông (ảnh).

Sau hai giờ kiểm tra ngẫu nhiên 5 tài xế, đoàn kiểm tra không phát hiện trường hợp nào dương tính với chất ma túy.

Một tài xế xe khách là L.Đ.Q (53 tuổi, ngụ Đà Nẵng) có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,22 mg/lít khí thở nên bị CSGT lập biên bản xử lý theo quy định.

Rạng sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội CSGT Nam Sài Gòn, Công an Q.7, Đội 6 Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra tài xế xe container trên đường Nguyễn Văn Linh.

Kiểm tra ngẫu nhiên 28 tài xế container, đoàn liên ngành phát hiện 2 trường hợp lái xe dương tính với ma túy : N.V.T (lái xe một công ty ở Q.Thủ Đức) và N.Q.H (40 tuổi, ngụ Long An, tài xế của một công ty ở Long An). Hai tài xế này được bàn giao cho Công an P.Tân Phong (Q.7) lập hồ sơ xử lý.