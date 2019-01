CSGT phát hiện hàng loạt tài xế dương tính với ma túy

Vào lúc 10 giờ cùng ngày, tại 1769+700 trên QL1, thuộc H.Hàm Tân (Bình Thuận), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT PC08) phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Bình Thuận) tiến hành dừng xe và kiểm tra xe khách BS 37B - 002.25 (nhà xe Quang Anh, Nghệ An) đang lưu thông từ TP.HCM đi TP.Vinh. Lúc này trên xe khách có hơn 20 hành khách đi từ TP.HCM ra Nghệ An.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Hưng (22 tuổi, trú Đô Lương, Nghệ An) không xuất trình được lệnh vận chuyển hành khách.