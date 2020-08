Kiểm tra tàu cá không số hiệu, phát hiện một thi thể ngư dân trên tàu

Chiều 20.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng bàn giao thi thể một ngư dân cho gia đình đưa về quê nhà an táng.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 19.8, Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà) phát hiện 1 tàu cá không có số đăng ký, di chuyển từ hướng cửa biển An Hòa vào hướng cảng cá An Hòa mà không vào Trạm kiểm soát biên phòng làm thủ tục nhập bến.

Trạm kiểm soát đã dùng ca nô tiếp cận yêu cầu tàu cá dừng hoạt động để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện có 1 tử thi trên tàu, lúc này trên tàu có 3 thuyền viên.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã liên hệ phối hợp công an và Viện KSND H.Núi Thành để làm rõ vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Huỳnh văn Tín (46 tuổi, ở xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành, Quảng Nam) khai là chủ, kiêm thuyền trưởng. Tàu cá có công suất 30 CV, xuất bến ngày 17.8 tại Cửa Lở nhưng không trình báo với Trạm kiểm soát Biên phòng.

Tàu gồm 4 thuyền viên không mang theo giấy tờ tùy thân, tàu không có giấy tờ, số hiệu, người điều khiển phương tiện không có giấy tờ, chứng chỉ.

Theo ông Tín, khoảng 9 giờ ngày 19.8 tàu neo đậu tại tọa độ 15,57 độ vĩ bắc – 108,32 độ kinh đông để nghỉ ngơi đến 11 giờ cùng ngày thì phát hiện trên tàu không có anh Phạm Xuân Lượm (38 tuổi, ở xã Bình Nam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) nên liên hệ với các phương tiện đánh bắt gần đó hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 15 phút sau, tàu ông Tín đã tìm được thi thể nên cho tàu đưa thi thể ông Lượm vào bờ.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, đại diện gia đình người bị nạn không yêu cầu khám nghiệm tử thi, vì ngư dân này có tiền sử bệnh động kinh. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.