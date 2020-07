Tiền Giang: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong căn nhà hoang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 19.7, một người đàn ông đi vào căn nhà hoang ven QL1, đoạn thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang để đi vệ sinh, hốt hoảng khi thấy dưới nền nhà có một thi thể nam giới khoảng hơn 50 tuổi đang trong giai đoạn phân hủy.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Châu Thành, Công an xã Long An cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.