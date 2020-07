Từ TP.HCM đến Tiền Giang trộm vàng, trộm tiền

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Gò Công (Tiền Giang) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm vàng , trộm tiền của tiệm vàng K.T (ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, TX.Gò Công). Theo Công an, ngày 20.6, ông C.V.Đ, chủ tiệm vàng K.T, đến công an trình báo tiệm vàng này bị mất tiền, vàng có tổng trị giá khoảng 288 triệu đồng.

Chỉ với cây vít, tên trộm đột nhập tiệm vàng lấy tiền và vàng gọn hơ Công an TX.Gò Công khẩn trương điều tra vụ án, xác định nghi can trộm đột nhập từ bên hông nhà, dùng kéo cạy tủ, trộm vàng và tiền rồi tẩu thoát. Các trinh sát đã bắt nghi phạm Lê Ngọc Anh khi anh ta đang ở một phòng trọ trên địa bàn H.Nhà Bè (TP.HCM).

Ngọc Anh khai, ngày 17.6 đi xe máy từ TP.HCM đến TX.Gò Công tìm tài sản để trộm. Khi đi qua tiệm vàng K.T, Ngọc Anh quan sát vị trí, "nghiên cứu" cách thức đột nhập tiệm vàng này, rồi quay về TP.HCM. Tối 19.6, Ngọc Anh quay lại TX.Gò Công, đột nhập vào tiệm vàng nói trên trộm vàng và tiền, đem bán một số trang sức lấy tiền tiêu xài, trả nợ và đưa cho vợ.

Khám xét nơi ở trọ của Ngọc Anh, Công an Công an TX.Gò Công thu hồi số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng. Công an TX.Gò Công đang tiếp tục điều tra vụ trộm vàng, trộm tiền.