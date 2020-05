Truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Ngày 1.5, C ông an H.Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, truy bắt hai tên cướp tiệm vàng ở huyện Bình Chánh.

Chủ tiệm chạy ra đường hô hoán nhưng hai tên cướp phóng xe máy bỏ chạy. Tại hiện trường, hai kẻcướp để lại túi xách có búa, mã tấu, bình xịt hơi cay...

Theo ước tính, số vàng bị cướp trị giá vài trăm triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, C ông an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét . Qua thu thập hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan công an bước đầu đã nhận dạng được hai tên cướp.