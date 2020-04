Bắt nghi can cướp tiệm vàng ở Củ Chi, TP.HCM

Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) tạm giữ hình sự Chau Ra Chhíth (24 tuổi, quê huyện Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng

Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can cướp tiệm bị bắt giữ tại phòng trọ

Theo điều tra từ công an, lúc 14 giờ 30 ngày 11.4, Chau Ra Chhíth đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, áo khoác (màu đỏ), đi xe máy đến tiệm vàng A.H (số 1329, đường TL8, ấp Hội Thạnh, xã Trung An, H.Củ Chi) giả vờ hỏi mua vàng.

Tại đây, bà P.T.H (38 tuổi, chủ tiệm vàng) đứng trong quầy, đưa cho Chau Ra Chhíth 2 sợi dây chuyền vàng 18K (giá trị hơn 35 triệu đồng) để "khách" lựa chọn.

Thấy bà H. mất cảnh giác , Chau Ra Chhíth cầm 2 sợi dây chuyền vàng chạy ra xe máy , rồ ga tẩu thoát. Bà H. truy hô, chạy bộ đuổi theo nhưng bất thành. Tất cả hành vi cướp giật của Chau Ra Chhíth bị camera an ninh tại tiệm vàng ghi hình lại.

Ảnh: Công an cung cấp

Sợi dây chuyền vàng bị cướp được công an thu giữ

Ngày 15.4, qua truy xét, Công an huyện Củ Chi bắt được Chau Ra Chhíth. Tại cơ quan công an, nghi can này thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai rằng đ i cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ