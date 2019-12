Cướp tiệm vàng tại Bình Định: Nghi phạm 2 lần dùng búa đập vào đầu nạn nhân

Trưa 4.12, thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng công an H.Tuy Phước (Bình Định), cho biết lực lượng cảnh sát điều tra đang làm việc với nghi phạm Võ Văn Thành (22 tuổi, ở xã Phước An, H.Tuy Phước, Bình Định) để làm rõ vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng (ở thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An).