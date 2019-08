Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng, phát hiện truyền đạo trái phép

Trước đó, ngày 21.8, Đội An ninh Công an Q.Thanh Khê chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an P.An Khê kiểm tra Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy (239B Nguyễn Phước Nguyên, P.An Khê) của Công ty TNHH MTV Best One Language Academy.

Lúc này, tại trung tâm có 4 giáo viên, 18 học viên tham gia dạy và học về kinh thánh bằng tiếng Hàn Quốc với tôn giáo Tân Thiên Địa. Tôn giáo này có nguồn gốc từ Hàn Quốc , với khoảng 200.000 tín đồ hoạt động. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện tôn giáo Tân Thiên Địa xuất hiện ở TP.Đà Nẵng.

Trong số hàng chục người tham gia truyền đạo trái phép này, dẫn đầu là một người Hàn Quốc. Người này sang Việt Nam để dạy tiếng Hàn nhưng chủ yếu là hoạt động truyền đạo.

Các học viên tham gia truyền đạo trái phép Ảnh: Nguyễn Tú

Trung tâm ngoại ngữ nơi xảy ra vụ việc Ảnh: N.T

Chưa có giấy phép được giảng dạy

Tại Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy, thay vì học chuyên môn, người Hàn Quốc này dành phần lớn thời gian truyền đạo bằng kinh thánh, không cho học viên mang tài liệu về nhà.

Tiếp tục kiểm tra, ngoài hoạt động truyền đạo, trung tâm ngoại ngữ này chỉ có giấy phép kinh doanh, chưa có giấy phép được giảng dạy do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cấp, nhưng đã đi vào hoạt động từ tháng 7.2019.

Như Thanh Niên đã thông tin, trên địa bàn TP.Đà Nẵng từng xuất hiện nhiều vụ truyền đạo trái phép như Hội Thánh đức chúa trời và đã được ngăn chặn kịp thời.