Kiểm tra vụ người nghèo không được nhận tiền hỗ trợ do Covid-19

Liên quan việc hộ cận nghèo “nhường” tiền hỗ trợ do Covid-19 ( Thanh Niên phản ánh trong số ra ngày 5.9), ngày 12.9, ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đắk Lắk, cho biết Sở đã thành lập tổ công tác kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn xã Cư Elang (H.Ea Kar).

Theo ông Hùng, bước đầu tổ kiểm tra xác định có việc một số hộ cận nghèo không được nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 tại xã này như phản ánh của báo chí. Tuy nhiên, nhiều hộ trong số này chưa có sổ hộ khẩu nên phải xác minh có nhận trùng ở địa phương khác hay không.

Cũng theo ông Hùng, Sở LĐ-TB-XH còn nhận được phản ánh qua đơn thư người dân tại xã Ea Pil (H.M’Đrắk) liên quan chi trả tiền hỗ trợ do Covid-19 , và cũng thành lập một tổ công tác về xã này để kiểm tra. “Ngoài các xã Cư Elang, Ea Pil, chúng tôi đang lập kế hoạch mở rộng kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ do Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu có tham ô, trục lợi tiền hỗ trợ do Covid-19, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm. Đối với những trường hợp chi trả sai, chúng tôi sẽ tiến hành truy thu để xử lý”, ông Hùng thông tin.