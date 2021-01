Kiên Giang: Chính thức thông xe tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Chiều 12.1, Bộ GTVT phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang và Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long, tổ chức khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi . Đây là tuyến cao tốc thứ 2 ở ĐBSCL được quy hoạch và kỳ vọng sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế cả khu vực phát triển, kết nối trung tâm ĐBSCL, trước mắt là rút ngắn khoảng cách địa lý từ Đông Nam bộ về Tây Nam bộ.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là đoạn cao tốc từ Chơn Thành (Bình Phước) - Đất Mũi (Cà Mau) của đường Hồ Chí Minh , đã được Quốc hội thông qua. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.355 tỉ đồng, được sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ VN. Toàn tuyến dài 51 km, với thiết kế là đường cấp III đồng bằng, có 4 làn xe, có dải phân cách cứng, tiêu chuẩn là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Điểm đầu kết nối với cầu Vàm Cống (TP.Cần Thơ), điểm cuối nối với tuyến tránh TP.Rạch Giá (H.Châu Thành, Kiên Giang).

Phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trong ngày chính thức thông xe ẢNH: BÁCH HỶ

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ 1 giờ 30 phút còn khoảng 50 phút so với đi tuyến QL80. Bên cạnh đó, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi còn kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (Đồng Tháp) và tuyến cao tốc N2 (Đức Hòa - Long An đến Mỹ An) để tạo thành tuyến cao tốc thứ 2 dài hơn 150 km xuyên suốt các tỉnh miền Tây.