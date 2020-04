Kiên Giang: Đánh bạc khi đang thực hiện giãn cách xã hội, 15 người bị bắt giữ

Ngày 10.4, Công an H.Kiên Lương ( Kiên Giang ) cho biết đơn vị đang tiếp tục làm việc với 15 người có hành vi đánh bạc và tụ tập đông người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 9.4, lực lượng Công an H.Kiên Lương ập vào căn nhà trống thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, H.Kiên Lương, bắt quả tang gần 20 người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền. Bị phát hiện, nhiều người bỏ chạy, công an kịp thời bắt được 15 người cùng nhiều tang vật có liên quan.