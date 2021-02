Kiên Giang: Hàng chục con bạc đá gà chiều 29 tết

Chiều 10.2, lực lượng Công an H.Tân Hiệp ( Kiên Giang ) đột kích, bao vây tụ điểm đá gà ăn tiền phía sau căn nhà giáp với cánh đồng lúa (thuộc Tổ 2, ấp Tàu Hơi A, xã Thạnh Trị, H.Tân Hiệp) bắt giữ 22 người. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 con gà đá, 26 xe máy và số tiền trên 110 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng công an H.Tân Hiệp, cho biết điểm cờ bạc này diễn ra gần một tháng nay với thủ đoạn hết sức tinh vi. Để tránh sự truy bắt của công an, các con bạc liên tục thay đổi địa điểm ở những nơi lực lượng công an khó tiếp cận; cử người cảnh giới từ xa và có người phục vụ đồ ăn thức uống tại chiếu bạc.