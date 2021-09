Kiên Giang: Kế toán trường học đánh công an vì không được qua chốt

Ngày 1.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Giồng Riềng (Kiên Giang ) đã tạm giữ hình sự Ngô Trường Tồn (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, H.Giồng Riềng), nhân viên kế toán Trường THCS Thạnh Hòa, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Theo điều tra ban đầu, chiều 30.8, Danh Thủ (ngụ H.Giồng Riềng) điều khiển xe máy chở Tồn ngồi phía sau có biểu hiện sử dụng rượu bia xin qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở ấp Láng Quắm, xã Thạnh Hòa, H.Giồng Riềng. Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy đi đường trong trường hợp cấp thiết thì cả 2 không có nên không được qua chốt.

Bực tức, Tồn dùng lời lẽ xúc phạm và thách thức đánh nhau với lực lượng trực chốt nên cả 2 bị mời về trụ sở Công an xã Thạnh Hòa lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, công an xã yêu cầu Đội CSGT Công an H.Giồng Riềng đến hỗ trợ đo nồng độ cồn đối với Danh Thủ (vì Thủ là người điều khiển phương tiện).

Tại đây, lực lượng công an đã giải thích về hành vi vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng Tồn không nghe mà tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lăng mạ người thi hành công vụ, rồi dùng vũ lực làm bể kính cửa phòng làm việc của công an xã. Sau đó, Tồn đấm vào mặt thượng úy Phan Xuân Lĩnh, cán bộ CGST Công an H.Giồng Riềng. Hậu quả, thượng úy Lĩnh bị thương ở mắt, được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Giồng Riềng (Kiên Giang) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Trường Tồn về hành vi chống người thi hành công vụ.