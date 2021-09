Kiên Giang: Phấn đấu đến 25.9 kiểm soát được dịch Covid-19

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang , trong vòng 7 ngày (từ 10 đến 16.9), tỉnh ghi nhận 1.107 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 330 ca trong cộng đồng, chiếm 29,8% tổng số ca mắc. So với 7 ngày trước, số ca trong cộng đồng giảm 130 ca.

Kiên Giang sử dụng flycam để giám sát các khu cách ly, khu phong tỏa XUÂN LAM

Các ca lây nhiễm trong cộng đồng do tỉnh báo cáo chủ yếu nằm ở các xã, các ấp vùng đỏ, đang thực hiện giãn cách, không phải là những ca bệnh di chuyển tự do bên ngoài. Bên cạnh đó, Kiên Giang đang thực hiện rất nghiêm quy định về xét nghiệm nhưng do cách hiểu để áp dụng còn lúng túng nên khi triển khai thực hiện vượt quá khả năng của tỉnh. Vì vậy tiến độ xét nghiệm rất chậm, không theo kịp tốc độ lây nhiễm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ ca nhiễm tăng cao.

Hiện nay, tỉnh có 5 huyện, thị thuộc nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Tỉnh lên kế hoạch xét nghiệm 100% dân cư ở 5 địa phương này, trong khi năng lực xét nghiệm rất hạn chế.

Qua trao đổi, đại diện Bộ Y tế cho rằng, trong huyện đỏ sẽ có những có xã đỏ, xã xanh, xã vàng, xã cam... Vì vậy cần đánh giá khảo sát dịch tễ học đến tận ấp, khu phố và chỉ xét nghiệm 100% dân cư vùng đỏ ở phạm vi hẹp nhất này. Ngoài ra, chỉ cần xét nghiệm đại diện hộ gia đình đối với những gia đình có nguy cơ. Nếu tỉnh xét nghiệm toàn bộ dân ở các huyện, thị vùng đỏ thì sẽ không đủ lực lượng và tốn nhiều chi phí cho xét nghiệm.

Qua buổi làm việc chiều nay, Bộ Y tế sẽ cùng với tỉnh Kiên Giang làm lại kế hoạch xét nghiệm, kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn lại cách đánh giá, báo cáo số liệu cho sát với thực tế và theo kế hoạch này phấn đấu đến hết ngày 25.9 Kiên Giang sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Chuẩn bị nhanh nhất để trở lại trạng thái bình thường mới

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Kiên Giang đã làm tương đối tốt công tác điều trị, tỷ lệ tử vong hơn 1%, thấp hơn tỷ lệ của cả nước. Tuy nhiên, có nơi, có lúc dưới cơ sở vẫn chưa thực hiện giãn cách thật nghiêm; vẫn còn tình trạng người từ nơi khác về mà các cơ quan chức năng chưa phát hiện kịp thời.

Kiên Giang giám sát chặt các khu phong tỏa XUÂN LAM

Phó thủ tướng đề nghị tỉnh phải quán triệt tất cả cấp ủy đảng, đến tận các tổ Covid-19 đã giãn cách là phải giãn cách thật nghiêm túc; phải làm rõ tại sao trong khu cách ly tập trung, khu phong tỏa vẫn còn ca nhiễm mới, phải rà lại thật kỹ các điều kiện trong khu cách ly tập trung. Tỉnh cần huy động sức mạnh của tất cả hệ thống, đặc biệt là người dân, phải chuẩn bị nhanh nhất để trở lại trạng thái bình thường mới ở từng ấp, khu phố, xã, phường...

Phó thủ tướng cho rằng tỉnh cần phong tỏa ở phạm vi hẹp nhất có thể, khi phong tỏa xong thì lập tức xét nghiệm thần tốc, quét thật nhanh. Trong báo cáo thống kê hằng ngày cần phải nói rõ số ca nhiễm trong khu phong tỏa, khu cách ly, số còn lại mới là trong cộng đồng. Trong các ca cộng đồng đó có bao nhiêu ca đã rõ nguồn lây, bao nhiêu ca chưa rõ, bao nhiêu ca ở khu đỏ, cam, vàng, xanh thì phải thật chi tiết để có biện pháp phòng chống phù hợp, hiệu quả. Hiện nay, tỉnh gộp các ca nhiễm trong khu phong tỏa, khu cách ly vào số ca nhiễm trong cộng đồng là chưa chính xác.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Kiên Giang phải tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 ở TP.Rạch Giá. Đã đánh giá nguy cơ đến các ấp, tổ, khu phố rồi thì ở những vùng khác cũng phải đánh giá đến ấp và sâu hơn nữa từng bước đánh giá càng chi tiết càng tốt. Đánh giá xong nguy cơ thì thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Qua trao đổi thông tin về số liệu báo cáo, cách đánh giá tình hình dịch bệnh và kế hoạch xét nghiệm … giữa các thành viên trong đoàn công tác của Phó thủ tướng với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, cho thấy tỉnh còn lúng túng trong tổng hợp số liệu, đánh giá ca lây nhiễm trong cộng đồng còn bị động, lúng túng trong áp dụng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế