Kiên Giang: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt trên sông

Nhận được tin báo, Công an H.An Minh và Công an xã Đông Hưng B đã cử lực lượng lực lượng xuống hiện trường đưa thi thể cháu bé lên bờ, bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng pháp y và CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đến khám nghiệm tử thi , làm rõ nguyên nhân cái chết trôi sông của cháu bé.